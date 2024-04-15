В Новосибирске жители Академгородка запустили акцию по спасению лягушек

Жители новосибирского Академгородка объявили акцию по спасению лягушек. Вскоре земноводные будут просыпаться из спячки и начнут мигрировать. Особенно много их в пруду на улице Мальева. Весной туда устремляются сотни лягушек. Местная жительница Мария Шпилева запустила акцию по их спасению, пишет vn.ru.
По ее словам, лягушки идут через дорогу из леса в пруд. Однако там часто ездят машины, а земноводным бывает трудно перебраться через бордюр. Она отметила, что нужны добровольцы с перчатками и ведра с крышками.
Кандидат биологических наук Алексей Яновский подтвердил, что в апреле лягушкам действительно грозит опасность. Так, например, ежи могут совершать набеги на скопления лягушачьей икры.
Напомним, житель Новосибирска продает злую щитоспинку за 10 тысяч рублей.