Отжиги сухой травы проведут в микрорайоне Университетском Иркутска

Днем 15 апреля пройдут отжиги сухой травы в микрорайоне Университетском Иркутска. Их организуют спасатели МЧС, а также специалисты МКУ «Безопасный город» и отдела надзорной деятельности и профилактической работы мэрии, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на городскую администрацию.
Отжиги проведут вдали от жилых домов в районе строения 33а/1 в Университетском. Сухую растительность ликвидируют на площади 18,2 га.
Контролируемые отжиги будут продолжаться в областном центре до введения в регионе особого противопожарного режима, который начнет действовать в конце апреля — начале мая.