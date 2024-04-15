Отжиги сухой травы проведут в микрорайоне Университетском Иркутска

Днем 15 апреля пройдут отжиги сухой травы в микрорайоне Университетском Иркутска. Их организуют спасатели МЧС, а также специалисты МКУ «Безопасный город» и отдела надзорной деятельности и профилактической работы мэрии, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на городскую администрацию.