На Байкале наградили победителей экологической премии «Делаю для мира»

В Иркутске подвели итоги экологической премии «Делаю для мира», которая выдается за достижения в охране окружающей среды, экологическом просвещении и популяризации экологичного образа жизни в регионе. Награждение прошло в торжественной обстановке на берегу Байкала, где победителям вручили дипломы и памятные призы, пишет ИА IrkutskMedia.
В этом году торжественной церемонии предшествовала экскурсия по Иркутску на ретро-трамвае, во время которой номинантам рассказали о знаковых местах города и интересных исторических фактах, связанных с ними. Маршрут начался на остановке Пискунова. Пассажиров трамвая встретили ковровой дорожкой, как настоящих кинозвезд, но не красной, а зеленой в соответствии с тематикой мероприятия.
По пути следования до Студгородка трамвай делал несколько остановок, собирая номинантов эко-премии. Поездку сопровождала небольшая викторина, победителям которой вручили экологичные призы. Пассажиры ретро-трамвая также поделились теплыми воспоминаниями, которые их связывают с городскими местами.
После непродолжительной экскурсии номинанты отправились на берег священного озера, где их ожидала торжественная церемония награждения. Дождливый день и хмурые облака над байкальскими просторами не смогли омрачить настроение номинантов.
«Сегодня мы чествуем победителей экологической премии “Делаю для мира” Иркутской области. Цель награды — это поддержка различных экологических инициатив Иркутской области. Идея учредить премию возникла 4 года назад. Мы учредили ее для того, чтобы поддержать как можно больше людей, которые вносят вклад в экологию региона. Подобные мероприятия вдохновляют на дальнейшее продолжение работы в этом направлении», — рассказала директор благотворительного фонда «Подари планете жизни» Наталья Еремеева.
«Появилось много новых имен, в том числе из Бодайбо, Новой Игирмы и Зимы. Наша задача — рассказать больше о людях и организациях, которые вносят вклад в защиту экологии региона», — отметила Наталья Еремеева.
Одним из лауреатов премии в номинации «Лучший режиссер» стал автор экологического проекта Николай Большаков, председатель ТОС «Молодежный» и депутат думы МО Хадахан Нукутского района. На мероприятии он представлял экопроект «Чистые золотые пески» экосистемы деревни Мельхитуй.
«Достаточно долго мы не могли добиться чистоты на территории баз отдыха “Золотые пески”, которые ежегодно посещают более 2 тысяч туристов. Они оставляют после себя мусор. Нам удалось вычистить базу отдыха и деревню Мельхитуй. Данный проект был поддержан в федеральном марафоне, проходившем в Москве. Мы стали победителями среди 67 населенных пунктов России, достойно представив Иркутскую область и получив грант в 125 тысяч рублей», — рассказал Николай Большаков.
Организаторы премии также отметили работу по экологическому просвещению среди подрастающего поколения. Награды за «Лучшую женскую роль» была удостоена педагог-организатор и куратор экологической деятельности в МБОУ СОШ № 19 Елизавета Бирило.
«Я занимаюсь экологической деятельностью в школе на протяжении 5 лет. Совместно с детьми мы собираем макулатуру и пластик. Например, в этом году было собрано около 4 тонн макулатуры и 300 кг пластика. Уже второй год я являюсь победителем эко-премии. Для меня каждый раз получение награды — это счастье и слезы на глазах от осознания того, что я могу достичь», — поделилась впечатлениями Елизавета Бирило.
«Я побеждаю уже второй год и всегда прихожу на мероприятие со своими младшими детьми, которые также вовлечены в экологию, как и я. Мне от этого радостно, и желание делать что-то хорошее для природы только возрастает», — сообщила Ярослава Дицевич.
По ее словам, она занимается развитием экологической культуры жителей региона в нескольких направлениях. Во-первых, Ярослава занимается организацией молодежного экологического движения и руководит ассоциацией молодежных экологических сообществ, объединений школ, ссузов и ввузов Иркутской области и Бурятии. Во-вторых, она занимается исследованием вопросов правовой охраны Байкала.
«Мы много работаем над данным вопросом, пишем статьи, проводим конференции и формулируем предложения, которые затем направляем в органы власти. Также в настоящее время мы ведем работу по совершенствованию закона об экологической культуре региона. Мы разрабатываем предложения для создания программы Иркутской области по развитию экологической культуры населения Приангарья», — рассказала Ярослава Дицевич.
По ее словам, практически ни в одном регионе страны такой программы нет, и Иркутская область должна стать одной из первых. Для этого Ярослава будет оказывать помощь местным органам власти, чтобы Прибайкалье стало самым экологичным регионом.
В награждении принимали участие не только физические лица, но и юридические. Так, лауреатом премии в номинации «Лучшая организация» стал участник экологического проекта Байкальский банк ПАО «Сбербанк».
«Мы уже не первый год участвуем в премии “Делаю для мира”. Нам приятно получить награду, поскольку наша организация делает очень много экологических проектов для региона и на территории Байкала. Всегда приятно, когда наши усилия видят со стороны и оценивают по достоинству», — сообщила лидер ESG-направления в Байкальском банке ПАО «Сбербанк» Анастасия Кулебякина.
«Хотелось бы сказать всем участникам, что я не первый год оценивала конкурс. Множество людей постоянно участвуют и развивают свои проекты. Количество акций и их масштабы увеличиваются ежегодно. Каждый ваш проект и ваше участие делают вклад в экологическое образование, которое в будущем отразиться на наших детях», — обратилась к номинантам премии главный советник отдела по связям с общественностью управления губернатора и правительства региона по связям с общественностью и национальным отношениям Ольга Стеценко.
Учредителями премии являются Благотворительный Фонд «Подари Планете Жизнь» и Управление губернатора и правительства региона по связям с общественностью и национальным отношениям.