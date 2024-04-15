На Байкале наградили победителей экологической премии «Делаю для мира»

«Я занимаюсь экологической деятельностью в школе на протяжении 5 лет. Совместно с детьми мы собираем макулатуру и пластик. Например, в этом году было собрано около 4 тонн макулатуры и 300 кг пластика. Уже второй год я являюсь победителем эко-премии. Для меня каждый раз получение награды — это счастье и слезы на глазах от осознания того, что я могу достичь», — поделилась впечатлениями Елизавета Бирило.