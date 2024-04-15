В апреле будет тепло как летом: В Челябинской области прогнозируют 30-градусный скачок температуры

По данным российского Гидрометцентра, с каждым днем на этой неделе будет становиться все теплее. Если в понедельник 15 апреля столбик термометра поднимется максимум до отметки в +13 градусов, то в среду 17 апреля будет уже +16, а к пятнице 19 апреля воздух разогреется до летних +25.