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В апреле будет тепло как летом: В Челябинской области прогнозируют 30-градусный скачок температуры

В Челябинской области температура поднимется до +25 градусов.

Сейчас в Ричмонде: +19° 5 м/с 46% 754 мм рт. ст. +18°
Источник: Комсомольская правда

В Челябинской области в ночь на 15 апреля произошло сильное похолодание. По данным метеорологов, температура воздуха опускалась до −1, −8 градусов. Но в ближайшие дни специалисты прогнозируют приход аномального тепла.

По данным российского Гидрометцентра, с каждым днем на этой неделе будет становиться все теплее. Если в понедельник 15 апреля столбик термометра поднимется максимум до отметки в +13 градусов, то в среду 17 апреля будет уже +16, а к пятнице 19 апреля воздух разогреется до летних +25.