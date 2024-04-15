Глава Красноярска Логинов рассказал, где могут построить новую мечеть

Мэр Красноярска Владислав Логинов рассказал, где могут построить вторую мечеть. Об этом он сообщил в интервью порталу NGS24.RU.
Одно из возможных мест для возведения мечети — в районе Кузнецовского плато, второе — в районе Солонцов за Северным шоссе. Эти территории предлагает мусульманское сообщество.
«Там должна быть создана инфраструктура, потому что на праздники будет приезжать много людей. Они не должны доставлять неудобства окружающим. Поэтому необходимо много оценок, нужно советоваться с жителями, которые проживают вокруг», — сказал глава города.
Ещё одна часть работы, по словам Логинова, предоставление мусульманам возможности совершать намаз и отмечать свои праздники в других помещениях, пока не построена новая мечеть.
«Я своим коллегам поставил задачу — посмотреть, где у нас есть помещения, может быть, незавершенного строительства, может быть, неэксплуатируемые сейчас», — отметил мэр.
Ранее муфтий заявлял, почему необходимо строительство второй мечети в Красноярске. На данный момент в городе действует одна мечеть, рассчитанная на 400 человек.