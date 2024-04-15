Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярске в Покровке построят детский сад на 190 мест

Новый детский сад появится в красноярской Покровке.

Источник: Комсомольская правда

В Красноярске в Покрове появится новый детский сад на 190 мест. Об этом сообщает «Проспект Мира». По данным издания, сейчас мэрия ищет подрядчика, который займется строительством.

Новый садик должен появиться между улицами Мужества и Чернышевского. На его строительство выделят 361 миллион рублей. Планируется, что работы полностью закончатся к середине лета 2025 года.

Что касается распределения мест, в детсаду будет две группы по 20 человек для детей младшего возраста, а также шесть групп для детей дошкольного возраста, в них будут набирать по 25 человек. Общее количество мест — 190.

строительство