В Красноярске в Покровке построят детский сад на 190 мест

В Красноярске в Покрове появится новый детский сад на 190 мест. Об этом сообщает «Проспект Мира». По данным издания, сейчас мэрия ищет подрядчика, который займется строительством.
Новый садик должен появиться между улицами Мужества и Чернышевского. На его строительство выделят 361 миллион рублей. Планируется, что работы полностью закончатся к середине лета 2025 года.
Что касается распределения мест, в детсаду будет две группы по 20 человек для детей младшего возраста, а также шесть групп для детей дошкольного возраста, в них будут набирать по 25 человек. Общее количество мест — 190.