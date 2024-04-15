Кузбассовцев зовут присоединиться к помощи ветеранам ВОВ

Правительство Кузбасса зовёт жителей региона присоединиться к акции «Красная гвоздика» благотворительного фонда «Память поколений». Кузбассовцы могут помочь ветеранам Великой Отечественной войны и иных боевых действий.
Собранные средства направят на медицинскую помощь ветеранам — на них купят лекарства, инвалидные кресла-коляски, слуховые аппараты, протезы, оплатят дорогостоящие операции и реабилитации, направят на современное медоборудование, оснащение операционных и другое. Всего за 8 лет фонд уже привлёк более 44 млн рублей.
В Кузбассе помощь от «Памяти поколений» получили 215 ветеранов и одно учреждение на сумму почти 31 млн рублей. В 2023 году в акции впервые поучаствовали «серебряные» волонтёры, которые собрали 132 тысячи рублей.
Волонтёры Фонда одеты в фирменную одежду с символом «Красной гвоздики», а в руках держат яркие боксы для пожертвований. Сделать пожертвование может любой наличными или переводом по специальному QR-коду. Подробная информация на сайте.