Кузбассовцев зовут присоединиться к помощи ветеранам ВОВ

Собранные средства направят на медицинскую помощь ветеранам — на них купят лекарства, инвалидные кресла-коляски, слуховые аппараты, протезы, оплатят дорогостоящие операции и реабилитации, направят на современное медоборудование, оснащение операционных и другое. Всего за 8 лет фонд уже привлёк более 44 млн рублей.