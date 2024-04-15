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Свердловчанам велели покинуть затопленные берега реки Тобол

Вечером 14 апреля жители Свердловской области получили рассылку от МЧС, предназначенную для населения соседней Курганской области.

«На реке Тобол идет критический подъем воды. Срочно эвакуируйтесь из мест затопления! Возьмите с собой документы и ценные вещи», — говорилось в сообщении.

В ГУ МЧС РФ по Свердловской области сообщили, что рассылка предназначалась для жителей Зауралья, но из-за технического сбоя попала в телефоны свердловчан.

Как сообщалось ранее, 14 апреля жителей Кургана призвали оперативно убрать транспорт и имущество из гаражей находящихся на правобережной и левобережной частях города.

Горадминистрация сообщила, что вода в Тоболе продолжает прибывать, транспорт может затопить. Бесплатные стоянки расположены по адресам: ул. Баумана, 2б и ул. Химмашевская, 2.

МЧС