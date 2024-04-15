Свердловчанам велели покинуть затопленные берега реки Тобол

«На реке Тобол идет критический подъем воды. Срочно эвакуируйтесь из мест затопления! Возьмите с собой документы и ценные вещи», — говорилось в сообщении.
В ГУ МЧС РФ по Свердловской области сообщили, что рассылка предназначалась для жителей Зауралья, но из-за технического сбоя попала в телефоны свердловчан.
Как сообщалось ранее, 14 апреля жителей Кургана призвали оперативно убрать транспорт и имущество из гаражей находящихся на правобережной и левобережной частях города.
Горадминистрация сообщила, что вода в Тоболе продолжает прибывать, транспорт может затопить. Бесплатные стоянки расположены по адресам: ул. Баумана, 2б и ул. Химмашевская, 2.