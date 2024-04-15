Депутат думы Иркутска Евгений Шеломенцев осмотрел дороги округа № 25

«Вместе решили провести субботник в нашем округе и запланировали целый ряд мероприятий. Так здорово видеть, что у людей есть желание работать над улучшением нашего района. Они открыто говорят о своих проблемах и трудностях, с которыми сталкиваются. Я в свою очередь всегда веду конструктивный диалог, тем более он всегда прорастает в обоюдную помощь на благо нашего округа», — подчеркнул Евгений Шеломенцев.