Депутат думы Иркутска Евгений Шеломенцев осмотрел дороги округа № 25

Депутат думы Иркутска по избирательному округу № 25 Евгений Шеломенцев осмотрел дороги, нуждающиеся в ремонте. Он отметил, уже готов адресный перечень на ямочный ремонт, а также на ремонт большими картами. Об этом пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу думы города.
Особое внимание будет уделено внутриквартальным проездам и пешеходным дорожкам на бульваре Рябикова: асфальтирование проезда между домами № 38, № 36, № 37 и проезда между домами № 39, № 40, № 41.
«Также побывал в частном секторе — это дома, которые вошли в новые границы округа. Асфальтирование здесь уже проводилось, но из-за времени появились ямы и выбоины. Сейчас подготовлена заявка для передачи в комитет городского обустройства администрации города Иркутска. Часть работ будет выполнена уже в этом году», — прокомментировал народный избранник.
Помимо этого, в минувшие выходные в приемной Евгения Шеломенцева прошла конференция ТОС «Синегорье». Там депутат обсудил с общественниками вопросы взаимодействия и планы на будущее.
«Вместе решили провести субботник в нашем округе и запланировали целый ряд мероприятий. Так здорово видеть, что у людей есть желание работать над улучшением нашего района. Они открыто говорят о своих проблемах и трудностях, с которыми сталкиваются. Я в свою очередь всегда веду конструктивный диалог, тем более он всегда прорастает в обоюдную помощь на благо нашего округа», — подчеркнул Евгений Шеломенцев.