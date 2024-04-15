Игроки ХК «Норильск» провели мастер-класс для юных хоккеистов Таймыра

Игроки профессионального хоккейного клуба «Норильск», успешно дебютировавшие в этом году во Всероссийской хоккейной лиге, совершили спортивное турне, в рамках которого провели обучающие мастер-классы для юных хоккеистов Дудинки, Кайеркана и Талнаха.