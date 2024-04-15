Игроки ХК «Норильск» провели мастер-класс для юных хоккеистов Таймыра

О создании профессионального хоккейного клуба в Норильске было объявлено после завершения шестого благотворительного хоккейного матча в апреле 2023 года.
Игроки профессионального хоккейного клуба «Норильск», успешно дебютировавшие в этом году во Всероссийской хоккейной лиге, совершили спортивное турне, в рамках которого провели обучающие мастер-классы для юных хоккеистов Дудинки, Кайеркана и Талнаха.
Визит хоккейного клуба в Дудинку стал для местной секции настоящим подарком. Профессиональные спортсмены пообщались с юными хоккеистами, поделились бесценным опытом, рассказали о правилах ведения игры, а также раскрыли некоторые секреты тактических приемов.
Вместе с хоккеистами клуба ребята отрабатывали упражнения по движению на льду, броскам, владению клюшкой. Кроме того, их учили правильно двигаться в нападении и обороне, спиной вперед.
А свой день рождения хоккейный клуб отметил на льду дворца спорта «Арктика» в Норильске, проведя товарищеский матч и автограф-сессию.