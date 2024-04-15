Более 18 тысяч человек заболели ОРВИ за неделю в Новосибирской области

Ранее «Прецедент» сообщал, что почти 40 человек погибли в ДТП в Новосибирской области с начала года. Редакция также писала о том, что Андрей Травников поручил стимулировать развитие транспорта и жилищного строительства в зоне будущей ОЭЗ.