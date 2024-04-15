Более 18 тысяч человек заболели ОРВИ за неделю в Новосибирской области

За минувшую неделю в сибирском регионе было зарегистрировано 18 852 случая ОРВИ. Это немногим больше, чем неделей ранее. Заболеваемость гриппом за этот же период регистрировали всего 7 раз.
Если говорить о COVID-19, то за прошедшие сутки вирус выявили у 20 жителей Новосибирской области. Коечный фонд в медицинских учреждениях достаточен.
Константин Хальзов добавил, что за минувшую неделю служба скорой медицинской помощи выезжала на вызовы 14 078 раз.
Ранее «Прецедент» сообщал, что почти 40 человек погибли в ДТП в Новосибирской области с начала года. Редакция также писала о том, что Андрей Травников поручил стимулировать развитие транспорта и жилищного строительства в зоне будущей ОЭЗ.
Егор САФРОНОВ.