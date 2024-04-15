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Более 18 тысяч человек заболели ОРВИ за неделю в Новосибирской области

Свыше 18 тысяч случаев заболеваемости ОРВИ выявили за прошедшую неделю в Новосибирской области. Об этом на оперативном совещании в правительстве рассказал министр здравоохранения региона Константин Хальзов.

За минувшую неделю в сибирском регионе было зарегистрировано 18 852 случая ОРВИ. Это немногим больше, чем неделей ранее. Заболеваемость гриппом за этот же период регистрировали всего 7 раз.

Если говорить о COVID-19, то за прошедшие сутки вирус выявили у 20 жителей Новосибирской области. Коечный фонд в медицинских учреждениях достаточен.

Константин Хальзов добавил, что за минувшую неделю служба скорой медицинской помощи выезжала на вызовы 14 078 раз.

Ранее «Прецедент» сообщал, что почти 40 человек погибли в ДТП в Новосибирской области с начала года. Редакция также писала о том, что Андрей Травников поручил стимулировать развитие транспорта и жилищного строительства в зоне будущей ОЭЗ.

Егор САФРОНОВ.

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