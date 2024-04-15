Предприятие на многие годы. Сотрудники рассказали о «Разрезе Кийзасском»

Существуют такие люди, которые не задерживаются долго на одном рабочем месте, — сторонники мнения, что работу нужно менять каждые 3−4 года. С этим утверждением вряд ли согласятся герои нашего материала — работники «Разреза Кийзасского» (входит в Группу «Сибантрацит»). Все они не первый год трудятся на предприятии и довольны условиями, коллективом и возможностью продвинуться по карьерной лестнице.
Посвятить жизнь угледобыче — дело почетное.
Юрий Синешин всю жизнь работает в угольной отрасли. Практически сразу после армии устроился на обогатительную фабрику, которой отдал многие годы. А в 2017-ом ушел в «Сибантрацит», на «Разрез Кийзасский», привлекла хорошая зарплата и соцпакет. Устроился аппаратчиком углеобогащения, и вот уже восьмой год следит за оборудованием и его исправностью. Говорит, что любит сложные ситуации:
«Когда случается какая-то поломка, даже интереснее становится работать! Ищешь причину, чинишь, а потом такое удовлетворение, что все налажено, все хорошо. И, конечно, приятно, что мою работу высоко ценит руководство. Меня поощряли как лучшего работника месяца, давали крупную премию. Такое отношение очень мотивирует!».
Юрий считает, что забота предприятия о сотрудниках проявляется в деталях. Например, благодаря «Разрезу Кийзасскому» он регулярно ездит в санатории. Для компании очень важно, чтобы сотрудники могли поправить здоровье и набраться сил.
На благо экологии.
Дмитрий Кыдымаев — представитель коренного народа Кузбасса, шорец. Любит природу родного края, мечтает, чтобы ее красота сохранилась. И его роль на предприятии вполне соответствует этой цели. Мужчина работает слесарем, ремонтирует оборудование, которое сводит пыление угля к минимуму на станции «Углепогрузочная»:
«Мои предки несколько веков назад охотились и собирали ягоды в Мысках. Сейчас все поменялось, продукты в любой момент можно купить в магазине, а город окружен угледобывающими предприятиями. И надо сделать так, чтобы природа не страдала, а промышленность развивалась. Я рад, что прикладываю к этому руку».
Работа на «Разрезе Кийзасскому» Дмитрию нравится. Слесарю помогают более опытные коллеги, а руководители всегда поддерживают в сложных ситуациях — все это благодаря хорошо развитой системе наставничества.
Стала горняком и не жалеет.
Елена Улагашева из шорской семьи. Отец и муж женщины тоже шорцы, всю жизнь посвятившие угледобыче. Она же долгие годы — более 15 лет — проработала в детском саду. Было тяжело, да и зарплата не радовала. Неожиданно для себя и для близких женщина решилась приобщиться к «семейному делу»: закончила специализированные курсы и стала лаборантом в лаборатории «Разреза Кийзасского». После этого долгое время Елена следила за качеством угля, а в прошлом году устроилась аппаратчиком на новом участке обработки угля. Теперь занимается изготовлением реагентов для обработки угля и вагонов.
«За время работы на “Разрезе Кийзасском” предприятие стало мне родным. Уже не представляю себя в другом месте. И особенно мне нравится внимательное отношение к экологии со стороны компании. Оно проявляется в мелочах. Как пример — реагент, который мы делаем на нашем участке — он помогает свести пыление угля до минимума. Это кажется незначительным, но сильно снижает риски неблагоприятного воздействия на природу», — рассказывает Елена Улагашева.
Любит работу за суету.
Наталья Бондаренко начинала работу на «Разрезе Кийзасском» горнорабочим. Очень быстро руководство заметило в ней потенциал. После чего ей предложили должность мастера отдела технического контроля. Наталья согласилась и с головой погрузилась в новые обязанности. Хлопот хватает, работа суетливая, за это ее Наталья и любит: «Работать на угольном предприятии хоть и интересно, но сложно. Поэтому сотрудники нашей сферы имеют право досрочно выйти на заслуженный отдых, но делать этого не собираюсь. Как я брошу любимый разрез? Здесь я слежу за качеством отгружаемого угля, чувствую свою причастность к большому делу, что бесценно».
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