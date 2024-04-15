Предприятие на многие годы. Сотрудники рассказали о «Разрезе Кийзасском»

Елена Улагашева из шорской семьи. Отец и муж женщины тоже шорцы, всю жизнь посвятившие угледобыче. Она же долгие годы — более 15 лет — проработала в детском саду. Было тяжело, да и зарплата не радовала. Неожиданно для себя и для близких женщина решилась приобщиться к «семейному делу»: закончила специализированные курсы и стала лаборантом в лаборатории «Разреза Кийзасского». После этого долгое время Елена следила за качеством угля, а в прошлом году устроилась аппаратчиком на новом участке обработки угля. Теперь занимается изготовлением реагентов для обработки угля и вагонов.