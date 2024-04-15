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Ученый объяснил появление змей на улицах белорусских городов

Ученый сказал, с чем связано появление змей на улицах белорусских городов.

Источник: БЕЛТА

Ученый пояснил появление змей на улицах белорусских городов. Подробности рассказал заведующий лабораторией Полесского аграрно-экологического института Национальной академии наук Виктор Демянчик в эфире телеканала СТВ.

В сюжете уточнили, что на неделе Пинск облюбовали ужи. Так, на туях они свисали с веток. Ученые поясняют, что появление змей связано в так называемой большой воде, а также в климатическом потеплении. Это значит, что в Беларуси зимовку змеи стали переносить легче, их количество выросло.

— В Пинске набережная всегда привлекала земноводных — корм для ужей, — уточнил Демянчик.

По его словам, для них это своеобразная столовая, так как она прогревается, там много щелей, много чесночниц. Он добавляет, что в темное время на набережной города появляются серые жабы.

наука