Ученый объяснил появление змей на улицах белорусских городов

Ученый пояснил появление змей на улицах белорусских городов. Подробности рассказал заведующий лабораторией Полесского аграрно-экологического института Национальной академии наук Виктор Демянчик в эфире телеканала СТВ.
В сюжете уточнили, что на неделе Пинск облюбовали ужи. Так, на туях они свисали с веток. Ученые поясняют, что появление змей связано в так называемой большой воде, а также в климатическом потеплении. Это значит, что в Беларуси зимовку змеи стали переносить легче, их количество выросло.
— В Пинске набережная всегда привлекала земноводных — корм для ужей, — уточнил Демянчик.
По его словам, для них это своеобразная столовая, так как она прогревается, там много щелей, много чесночниц. Он добавляет, что в темное время на набережной города появляются серые жабы.