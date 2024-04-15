Ученый объяснил появление змей на улицах белорусских городов

В сюжете уточнили, что на неделе Пинск облюбовали ужи. Так, на туях они свисали с веток. Ученые поясняют, что появление змей связано в так называемой большой воде, а также в климатическом потеплении. Это значит, что в Беларуси зимовку змеи стали переносить легче, их количество выросло.