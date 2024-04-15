Волгоградские врачи провели сложную операцию и спасли роженицу

Как сообщили в облздраве, в марте 2024 года в медицинское учреждение поступила беременная женщина с повышенным давлением. Требовалось срочное родоразрешение. Ситуация осложнялась наличием у роженицы нескольких больших миом в матке, о которых знали доктора.