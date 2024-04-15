Волгоградские врачи провели сложную операцию и спасли роженицу

Как сообщили в облздраве, в марте 2024 года в медицинское учреждение поступила беременная женщина с повышенным давлением. Требовалось срочное родоразрешение. Ситуация осложнялась наличием у роженицы нескольких больших миом в матке, о которых знали доктора.
Врачи успешно провели операцию, удалили 2 большие миомы размером с кулак. В результате операции — кесарева сечения — на свет появилась девочка.
Жительницам региона напомнили о важности прегравидарной подготовки, которая позволяет исключить осложнения при беременности еще до зачатия.
Отметим, что в Волгоградской области действует ряд мер, направленных на подготовку высококвалифицированных специалистов и укомплектование медучреждений врачами востребованных направлений. В рамках программы, инициированной губернатором Андреем Бочаровым, ее участники получат единовременную выплату в 2 млн рублей.