Стали известны адреса новых площадок для собак в Красноярске

В администрации Красноярска рассказали, где появятся новые площадки для выгула собак. Всего в городе планируют благоустроить пять пространств по следующим адресам:
- Кировский район: ул. Тимошенкова, 189.
- Ленинский район: территория между домом № 32 по ул. Львовская и домом № 43 по ул. Энергетиков.
- Свердловский район: ул. Парашютная, 25.
- Советский район: ул. 78 Добровольческой Бригады, 21.
- Железнодорожный район: адрес объявят позже, сейчас специалисты заканчивают работу по определению места.
Эксперты изучили 54 адреса на предмет соответствия требованиям. Список составили из предложений администраций районов, депутатов Красноярского городского Совета и жителей.
Работы начнутся в ближайшее время. Для этого из бюджета выделили 11,6 млн рублей. Первой станет площадка в Советском районе.
В прошлом году за счет бюджета города установили пять новых площадок. Всего в городе обустроено 27 пространств для выгула собак, включая частные.