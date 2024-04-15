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Стали известны адреса новых площадок для собак в Красноярске

В администрации Красноярска рассказали, где появятся новые площадки для выгула собак.

Источник: Пресс-служба Администрации города Красноярска

В администрации Красноярска рассказали, где появятся новые площадки для выгула собак. Всего в городе планируют благоустроить пять пространств по следующим адресам:

  • Кировский район: ул. Тимошенкова, 189.
  • Ленинский район: территория между домом № 32 по ул. Львовская и домом № 43 по ул. Энергетиков.
  • Свердловский район: ул. Парашютная, 25.
  • Советский район: ул. 78 Добровольческой Бригады, 21.
  • Железнодорожный район: адрес объявят позже, сейчас специалисты заканчивают работу по определению места.

Эксперты изучили 54 адреса на предмет соответствия требованиям. Список составили из предложений администраций районов, депутатов Красноярского городского Совета и жителей.

Работы начнутся в ближайшее время. Для этого из бюджета выделили 11,6 млн рублей. Первой станет площадка в Советском районе.

В прошлом году за счет бюджета города установили пять новых площадок. ​Всего в городе обустроено 27 пространств для выгула собак, включая частные.

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