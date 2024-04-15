В Челябинской области 16 апреля перекроют трассу М-5

Во вторник 16 апреля в Ашинском районе перекроют трассу М-5. Проехать нельзя будет по участку с 1565 по 1576 километр дороги с 9:00 до 14:00. Причина ограничений — очередной этап буровзрывных работ при реконструкции трассы.