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Две пары зарегистрировали брак на горе Зелёной в Шерегеше

Молодожёны поучаствовали в «Свадебном спуске» на фестивале Grelka Fest.

Как сообщает ЗАГС Кузбасса, накануне во время фестиваля Grelka Fest на горе Зелёнок в Шерегеше заключили брак две семьи. Там был организован «Свадебный спуск», посвящённый Году семьи.

14 апреля в брак вступили две пары молодожёнов — Алексей Опарин и Анна Солопова, Александр Логинов и Марина Маслова. Кольца на сцену им вынесли на доске сноуборда. Сами пары — сноубордисты и на церемонию бракосочетания приехали на сноубордах. Молодожёнам также вручили памятные подарки.

12 апреля в Шерегеше стартовал GrelkaFest, который продлится 10 дней.