Две пары зарегистрировали брак на горе Зелёной в Шерегеше

Как сообщает ЗАГС Кузбасса, накануне во время фестиваля Grelka Fest на горе Зелёнок в Шерегеше заключили брак две семьи. Там был организован «Свадебный спуск», посвящённый Году семьи.
14 апреля в брак вступили две пары молодожёнов — Алексей Опарин и Анна Солопова, Александр Логинов и Марина Маслова. Кольца на сцену им вынесли на доске сноуборда. Сами пары — сноубордисты и на церемонию бракосочетания приехали на сноубордах. Молодожёнам также вручили памятные подарки.
12 апреля в Шерегеше стартовал GrelkaFest, который продлится 10 дней.