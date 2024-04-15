Две пары зарегистрировали брак на горе Зелёной в Шерегеше

14 апреля в брак вступили две пары молодожёнов — Алексей Опарин и Анна Солопова, Александр Логинов и Марина Маслова. Кольца на сцену им вынесли на доске сноуборда. Сами пары — сноубордисты и на церемонию бракосочетания приехали на сноубордах. Молодожёнам также вручили памятные подарки.