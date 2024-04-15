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В Башкирии ожидается «барическая пила»

Жителей Башкирии в ближайшие дни ждет «барическая пила». Атмосферное давление будет колебаться от 732 до 755 мм ртутного столба.

Сейчас в Ричмонде: +19° 5 м/с 46% 754 мм рт. ст. +18°
Источник: Башинформ

По данным ТГ-канала «Метеовести», в официальной метеорологии подобного термина нет. Правильно называть ситуацию как резкие и частые изменения давления.

Но барограф, прибор, который фиксирует изменения атмосферного давления в течение времени, при резких и частых колебаниях строит график, который напоминает зубья пилы. Отсюда и название.

Специалисты предупреждают, что при «барической пиле» может ухудшаться состояние метеочувствительных людей, так как внутреннее давление человека в том числе зависит и от атмосферного давления.

Поэтому возможны головные боли и слабость, боли в суставах, а у страдающих гипер- или гипотонией могут развиться опасные для жизни состояния. Поэтому таким людям рекомендуют следить за изменениями атмосферного давления, не пренебрегать советами и назначениями врачей.

Ранее «Башинформ» публиковал прогноз погоды на ближайшие дни.