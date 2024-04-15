В Башкирии ожидается «барическая пила»

Поэтому возможны головные боли и слабость, боли в суставах, а у страдающих гипер- или гипотонией могут развиться опасные для жизни состояния. Поэтому таким людям рекомендуют следить за изменениями атмосферного давления, не пренебрегать советами и назначениями врачей.