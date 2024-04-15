Дождливая и пасмурная неделя ожидается в Нижнем Новгороде

Дожди пройдут на новой рабочей неделе в Нижнем Новгороде, сообщает сервис «Яндекс Погода».
В понедельник, 15 апреля, с самого утра прогнозируются дожди. Температура воздуха днем составит +9…+11 градусов, вечером +8…+11.
Во вторник, 16 апреля, будет облачно с прояснениями. В течение дня будет сохраняться температура на уровне +8…+11 градусов.
В среду, 17 апреля, весь день будет идти дождь. Температура воздуха днем составит +11…+13, вечером +9…+11.
В четверг, 18 апреля, будет пасмурно, но без осадков. Температура воздуха в первой половине дня достигнет +10…+11 градусов, вечером так же.
В пятницу, 19 апреля, синоптики прогнозируют потепление. Днем воздух разогреет до +21…+23 градусов, вечером температура воздуха составит +16…+22.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что геомагнитную бурю могут почувствовать нижегородцы 15 апреля.