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Дождливая и пасмурная неделя ожидается в Нижнем Новгороде

Температура воздуха составит в среднем +10 градусов.

Сейчас в Ричмонде: +19° 5 м/с 46% 754 мм рт. ст. +18°
Источник: Нижегородская правда

Дожди пройдут на новой рабочей неделе в Нижнем Новгороде, сообщает сервис «Яндекс Погода».

В понедельник, 15 апреля, с самого утра прогнозируются дожди. Температура воздуха днем составит +9…+11 градусов, вечером +8…+11.

Во вторник, 16 апреля, будет облачно с прояснениями. В течение дня будет сохраняться температура на уровне +8…+11 градусов.

В среду, 17 апреля, весь день будет идти дождь. Температура воздуха днем составит +11…+13, вечером +9…+11.

В четверг, 18 апреля, будет пасмурно, но без осадков. Температура воздуха в первой половине дня достигнет +10…+11 градусов, вечером так же.

В пятницу, 19 апреля, синоптики прогнозируют потепление. Днем воздух разогреет до +21…+23 градусов, вечером температура воздуха составит +16…+22.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что геомагнитную бурю могут почувствовать нижегородцы 15 апреля.