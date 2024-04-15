Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сегодня на дорогах Братска проходит мероприятие «Лишенник»

Сегодня на дорогах Братска проходит мероприятие «Лишенник». Об этом сообщает информационное агентство «ТК Город» со ссылкой на пресс-службу Госавтоинспекции Братска.

Источник: ТК Город

Мероприятие проводится с целью изъятия водительских удостоверений у автомобилистов, ранее лишенных права управления транспортными средствами.

Госавтоинспекция напоминает: согласно статьи 32.7 КоАП РФ («Исчисление срока лишения специального права»), человек, лишенный права управления, должен сдать своё водительское удостоверение в ГИБДД в течении трёх рабочих дней со дня вступления в законную силу постановления о назначении административного наказания, а в случае утраты удостоверения — заявить об этом в тот же срок. В случае уклонения лица от сдачи удостоверения, срок лишения, прерывается. Срок лишения начнется только со дня сдачи лицом либо изъятия у него соответствующего удостоверения.

Согласно действующему законодательству, управление транспортным средством лицом, лишенным права управления, влечёт наложение штрафа в размере 30 тысяч рублей или арест до 15-ти суток. Повторное вождение без прав грозит автомобилисту штрафом от 50 до 100 тысяч рублей.

Водительское удостоверение водителей, лишенные права на управление смогут получить после окончания срока лишения и сдачи в подразделении РЭО ГИБДД теоретического экзамена на знание правил дорожного движения, а также погашения задолженности по оплате штрафов.

Также такое мероприятие пройдёт 27-го апреля.

ГИБДД