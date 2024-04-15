Сегодня на дорогах Братска проходит мероприятие «Лишенник»

Мероприятие проводится с целью изъятия водительских удостоверений у автомобилистов, ранее лишенных права управления транспортными средствами.
Госавтоинспекция напоминает: согласно статьи 32.7 КоАП РФ («Исчисление срока лишения специального права»), человек, лишенный права управления, должен сдать своё водительское удостоверение в ГИБДД в течении трёх рабочих дней со дня вступления в законную силу постановления о назначении административного наказания, а в случае утраты удостоверения — заявить об этом в тот же срок. В случае уклонения лица от сдачи удостоверения, срок лишения, прерывается. Срок лишения начнется только со дня сдачи лицом либо изъятия у него соответствующего удостоверения.
Согласно действующему законодательству, управление транспортным средством лицом, лишенным права управления, влечёт наложение штрафа в размере 30 тысяч рублей или арест до 15-ти суток. Повторное вождение без прав грозит автомобилисту штрафом от 50 до 100 тысяч рублей.
Водительское удостоверение водителей, лишенные права на управление смогут получить после окончания срока лишения и сдачи в подразделении РЭО ГИБДД теоретического экзамена на знание правил дорожного движения, а также погашения задолженности по оплате штрафов.
Также такое мероприятие пройдёт 27-го апреля.