Сегодня на дорогах Братска проходит мероприятие «Лишенник»

Госавтоинспекция напоминает: согласно статьи 32.7 КоАП РФ («Исчисление срока лишения специального права»), человек, лишенный права управления, должен сдать своё водительское удостоверение в ГИБДД в течении трёх рабочих дней со дня вступления в законную силу постановления о назначении административного наказания, а в случае утраты удостоверения — заявить об этом в тот же срок. В случае уклонения лица от сдачи удостоверения, срок лишения, прерывается. Срок лишения начнется только со дня сдачи лицом либо изъятия у него соответствующего удостоверения.