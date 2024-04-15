В Кузбассе адвокат получил штраф 50 тыс. за полумиллионное мошенничество

Центральный районный суд г. Кемерово вынес обвинительный приговор в отношении бывшего 41-летнего адвоката. Его признали виновным в мошенничестве, совершённом в крупном размере.
В январе 2024 года к юристу обратился кемеровчанин с просьбой помочь его сыну избежать уголовной ответственности. А именно он просил поспособствовать получить отрицательные результаты на наличие опьянения. При этом адвокат знал, что анализы уже готовы и что они отрицательные. За свою «услугу» он попросил 500 тысяч.
Осуждённый признал вину и сотрудничал со следствием. Деньги потерпевшему он вернул. Суд назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы условно со штрафом 50 тыс. рублей.