В Кузбассе адвокат получил штраф 50 тыс. за полумиллионное мошенничество

В январе 2024 года к юристу обратился кемеровчанин с просьбой помочь его сыну избежать уголовной ответственности. А именно он просил поспособствовать получить отрицательные результаты на наличие опьянения. При этом адвокат знал, что анализы уже готовы и что они отрицательные. За свою «услугу» он попросил 500 тысяч.