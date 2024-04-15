Концерт группы «Пикник» прошел в Екатеринбурге: «Не ярко, но душевно»

По его словам, в фойе до концерта сначала присутствовала нервозность. Было тихо, люди почти не говорили или очень тихо, избегали массовости, приближаться друг к другу. В зале тоже была сначала угнетающая тишина, никто даже не улыбался. Но с первых песен всех «отпустило», люди оттаяли, включили фонарики на телефонах и стали подпевать.