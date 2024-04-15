Концерт группы «Пикник» прошел в Екатеринбурге: «Не ярко, но душевно»

«В Москве в Crocus City Hall у группы сгорели практически все инструменты, аппаратура, костюмы и реквизиты для шикарного шоу (в том числе ростовые куклы), поэтому концерт прошел не так ярко, как ожидалось, но очень душевно. Зал был практически полностью заполнен зрителями самого разного возраста (большинство — люди 40−50 лет), и люди весь концерт подпевали и подсвечивали лазерное шоу огоньками телефонов», — рассказал екатеринбуржец.
Уральские зрители приняли «Пикник» очень горячо, и почти весь мерч раскупили в антракте. Концерт продолжался почти 2,5 часа. В конце фанаты вызвали группу на бис, и та спела еще пару песен.
«Билеты нам еще в феврале подарили, отступать было некуда в последний момент. Да и Пикник с женой любим. Я их вообще с 1984 года слушаю, когда в 8 классе впервые услышал “Иероглиф и Великан”, — добавил Валентин.
По его словам, в фойе до концерта сначала присутствовала нервозность. Было тихо, люди почти не говорили или очень тихо, избегали массовости, приближаться друг к другу. В зале тоже была сначала угнетающая тишина, никто даже не улыбался. Но с первых песен всех «отпустило», люди оттаяли, включили фонарики на телефонах и стали подпевать.
По сообщениям СМИ, в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» пришли 3000 зрителей из расчетных 5000. Мероприятие охраняли сотрудники Росгвардии и полиции, каждого посетителя тщательно досматривали на входе. Партер и площадка перед сценой заполнились почти сразу, балкон пустовал.
«ФедералПресс» рассказывал о трагедии в Crocus City Hall под Москвой: перед концертом группы «Пикник» в здание ворвались вооруженные террористы. Погибли 144 человека. Террористов задержали, они дают показания на организаторов расправы.