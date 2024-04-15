В Беларуси запрет на ловлю судака вводится с 15 апреля 2024

В Беларуси с 15 апреля 2024 года вводится весенний запрет на вылов судака, проинформировали в пресс-службе Государственной инспекции охраны животного и растительного мира.
В ведомстве уточнили, что запрет на вылов судака будет действовать по 30 мая. В том случае, если указанная рыба будет выловлена в сроки действия ограничения, то ее следует сразу же отпустить в том месте, где она была выловлена. За незаконный вылов судака с 15 апреля по 30 мая предусматривается административная ответственность по части 1 статьи 16.25 КоАП (Кодекс об административных правонарушениях), подразумевающая штраф в размере от 10 до 30 величин, или от 40 до 1200 рублей (по состоянию на 15 апреля 2024 года).
Кроме того, за каждую особь судака придется еще заплатить вред. Он рассчитывается на основании такс, которые исчислены в тройном размере. В ведомстве уточнили, что за одного судака вред составит 18 базовых величин, или 720 рублей. Если же сумма вреда составит 100 и более базовых величин, то в указанном случае наступает уголовная ответственность.
Подчеркивается, что, согласно части 3 статьи 16.25 КоАП штраф в размере от 5 до 30 базовых величин, или от 200 до 1200 рублей предусматривается в случае нахождения в рыболовных угодьях ли же на прилегающих к ним территориях на расстоянии до одного километра от береговой линии рыболовных угодий с запрещенным к вылову судаком и без документов на него.