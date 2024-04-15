В Беларуси запрет на ловлю судака вводится с 15 апреля 2024

В ведомстве уточнили, что запрет на вылов судака будет действовать по 30 мая. В том случае, если указанная рыба будет выловлена в сроки действия ограничения, то ее следует сразу же отпустить в том месте, где она была выловлена. За незаконный вылов судака с 15 апреля по 30 мая предусматривается административная ответственность по части 1 статьи 16.25 КоАП (Кодекс об административных правонарушениях), подразумевающая штраф в размере от 10 до 30 величин, или от 40 до 1200 рублей (по состоянию на 15 апреля 2024 года).