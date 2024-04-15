Для Уфы закупят дополнительную партию автобусов

Об этом сегодня на оперативном совещании правительства в ЦУРе сообщил Глава Башкирии Радий Хабиров. Руководитель республики отметил, что для приобретения автобусов есть федеральная программа и к концу года работа в данном направлении будет усилена.
Радий Хабиров также поблагодарил «Башавтотранс» и минстрой республики за чёткую работу по перевозке военнослужащих из зоны специальной военной операции.
«Мы усиливаем парк междугородных туристических автобусов “Башавтотранса”. Это очень хорошо, поскольку усиливается мобильность наших жителей. Благодарю “Башавтотранс” и минтранс за эффективный вывоз в отпуска наших военнослужащих из зоны СВО. Эту работу надо продолжать», — сказал Радий Хабиров.
Напомним, 8 апреля Радий Хабиров передал ключи от 30 новых туристических автобусов марки Yutong директорам автотранспортных предприятий ГУП «Башавтотранс». Они закуплены по лизингу на сумму 882,7 млн рублей, сообщало информагентство «Башинформ».