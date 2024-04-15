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Гроза и сильный ветер ожидаются в Татарстане

Гидрометцентр сообщает об усилении ветра до 23 м/с и перепады температур.

Сейчас в Ричмонде: +19° 5 м/с 46% 753 мм рт. ст. +18°

В понедельник, 15 апреля, в Татарстане прогнозируются дожди, днём возможны грозы, как сообщает Гидрометцентр республики.

Сильный ветер ожидается днём и вечером, его порывы могут достигнуть 15−20 м/с, в некоторых местах до 23 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться от 0 до 5 градусов, днем — от 11 до 16 градусов. Обещают облачную погоду с прояснениями.

Ранее мы писали, что ночью ожидался небольшой дождь, который продолжился и днём, усиливаясь в некоторых районах до умеренного. В отдельных местах возможна гроза.