Гроза и сильный ветер ожидаются в Татарстане

Сильный ветер ожидается днём и вечером, его порывы могут достигнуть 15−20 м/с, в некоторых местах до 23 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться от 0 до 5 градусов, днем — от 11 до 16 градусов. Обещают облачную погоду с прояснениями.