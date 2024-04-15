Кто может получить пенсию умершего родственника?

Претендующие на выплату члены семьи должны проживать совместно с умершим пенсионером на день его смерти и обратиться за неполученными деньгами не позднее чем до истечения шести месяцев со дня смерти. Если обратились несколько членов семьи, пенсия делятся между ними поровну.