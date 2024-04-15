Анапу и Темрюк свяжут электричками

Электропоезда будут выходить из курорта в 5:27 и в 16:42. Из города воинской доблести электрички будут отправляться в 7:04 и в 18:20. Остановки предусмотрены на станциях ОП 3 км, Юровский, Гостагаевская и Красная Стрела.



Поезда будут осуществлять пассажирские перевозки до 30 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Темрюка.



Ранее «Новая Кубань» писала, что туристический поезд «Сочи» запустят в Абхазию. Сезон путешествий начнется 1 мая и будет длиться до 7 октября 2024 года. Визитной карточкой поезда является дизайн его вагонов.