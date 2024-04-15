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В мэрии Челябинска анонсировали окончание отопительного сезона

В Челябинске начата подготовка к отключению отопления.

Источник: Комсомольская правда

Челябинские коммунальщики начали мониторинг температуры воздуха с целью определить дату окончания отопительного сезона. Об этом сегодня, 15 апреля, рассказал вице-мэр Челябинска по ЖКХ Александр Астахов. Глава города Наталья Котова отметила, что к выходным ожидается аномальное потепление.

— К концу этой недели ожидается высокая температура, до +25−27 градусов. Надо посмотреть долгосрочный прогноз и принимать решение по отопительному сезону, чтобы не было необходимости думать о том, что мы его рано завершили.

сказала Наталья Котова

Традиционно отопительный сезон в Челябинске завершают, когда среднесуточная температура воздуха в течение пяти дней сохраняется на отметке не ниже +8 градусов.

ЖКХ