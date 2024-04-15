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В Волгоград 14 апреля прибыл уникальный «Поезд Победы»

Уникальный музейный состав прибыл на железнодорожный вокзал Волгоград-1 в воскресенье, 14 апреля.

Источник: Волгоградская правда

Волгоградцы смогут посетить передвижной выставочно-лекционный «Поезд Победы» 15 апреля. Уже 16 апреля с его экспозицией ознакомятся жители Волжского. На следующий день состав будет находиться в Михайловке, 18 и 19 — в Камышине.

Это первая в мире инсталляция, которая размещена в вагонах движущегося состава поезда. Благодаря этому создается эффект погружения зрителей в искусственно созданную среду для лучшего ее восприятия.

Каждый посетитель на входе получает наушники для прослушивания рассказа аудиогида. В выставочной экспозиции воспроизводятся воздушные бои и массированные танковые атаки, создаются картины походной солдатской жизни. Для этого используются свыше 50 видеопроекторов, 18 видеостен, 12 тач-столов.

«Поезд Победы» состоит из 8 тематических и 4 технических вагонов, которые представляют собой музейные залы.