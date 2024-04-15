В Волгоград 14 апреля прибыл уникальный «Поезд Победы»

Волгоградцы смогут посетить передвижной выставочно-лекционный «Поезд Победы» 15 апреля. Уже 16 апреля с его экспозицией ознакомятся жители Волжского. На следующий день состав будет находиться в Михайловке, 18 и 19 — в Камышине.