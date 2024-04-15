Названы даты репетиций парада в честь Дня Победы в Челябинске

Первая репетиция парада в честь Дня Победы на площади Революции состоится в среду, 17 апреля. Об этом на аппаратном совещании заявил вице-мэр Челябинска Сергей Авдеев.
— Репетиция торжественного построения войск челябинского гарнизона состоится без перекрытия движения, — сказал Сергей Авдеев. — 1 мая начнем оформлять площадь и устанавливать мобильные трибуны.
23 и 26 апреля на площади пройдут репетиции творческих коллективов, 24 апреля запланирована еще одна репетиция построения. Генеральная репетиция парада пройдет 7 мая с 16 до 19 часов — движение на проспекте Ленина и улице Воровского при этом будет перекрыто.