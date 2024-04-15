В Самарской области ожидается летняя жара в конце апреля

В Самарской области, несмотря на неустойчивую погоду выходных дней, в ближайшее время ожидается резкое потепление. Летняя жара придет в регион в конце апреля 2024 года.
По информации погодного сервиса Gismeteo, уже в середине текущей недели температура воздуха превысит +20 градусов. В среду, 17 апреля, столбик термометра окажется на отметке в +22 градуса, в четверг — +21 градус, а в пятницу в губернии ожидается +25 градусов. Практически всю неделю будет пасмурно с прояснениями.
Напомним, по данным ФГБУ «Приволжское УГМС», днем в большинстве районов региона ожидается дождь и усиление ветра. В губернии объявлен желтый уровень опасности.