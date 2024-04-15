В московских школах искусств начинается приемная кампания

Попробовать свои силы в поступлении в образовательное учреждение может любой ребенок. Для этого необходимо заполнить заявку на сайте. Необязательно выбирать школу, которая ближе всего к дому: не существует регламента, привязывающего место жительства к месту получения дополнительного образования.