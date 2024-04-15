В московских школах искусств начинается приемная кампания

Программы в школах искусств делятся на предпрофессиональные и общеразвивающие. На предпрофессиональных программах ребят с раннего возраста готовят к творческой карьере, а общеразвивающие ориентированы на эстетическое воспитание детей и взрослых.
Попробовать свои силы в поступлении в образовательное учреждение может любой ребенок. Для этого необходимо заполнить заявку на сайте. Необязательно выбирать школу, которая ближе всего к дому: не существует регламента, привязывающего место жительства к месту получения дополнительного образования.
После заполнения заявления родителей с ребенком пригласят на прослушивание в музыкальную школу. Приемная комиссия оценит данные ученика — его чувство ритма, память, артикуляцию и музыкальный слух. Для этого, как правило, просят исполнить любую детскую песню, потом прохлопать ритм.
При поступлении на художественное, хореографическое и другие отделения проводят похожие испытания — по предрасположенностям и способностям ребенка комиссия решает, может ли он проходить обучение и какие направления ему стоит попробовать.
С результатами прохождения вступительных испытаний можно будет ознакомиться на сайте учреждения, в которое поступает ребенок.
В Москве работает 137 детских школ искусств. В них реализуется более 40 направлений образования в области музыки, театра, танца и визуальных искусств.