Циклон и сильные дожди ударят по Приморью: прогноз синоптиков

«Во вторник и среду край будет находиться под влиянием циклонической системы с атмосферными фронтами. Пройдут небольшие и умеренные дожди, ночью и утром во вторник на юге не исключены сильные. В отдельных районах возможны грозы», — передает Примгидромет.
Минимальные температуры на большей части края будут в пределах +7…+14 градусов, на востоке и северо-востоке −1…+4. Днем во вторник потеплеет до +20 градусов, на побережье будет в пределах +6…+11 градусов.
Во Владивостоке во второй половине ночи начнется сильный дождь. Осадки будут сопровождаться сильным ветром, порывы которого могут достигать 22 м/с.
Как сообщили в мэрии города, в настоящее время оперативные службы города переходят на усиленный режим работы. Мониторинг ситуации будет вестись в круглосуточном режиме.
Напомним, на наступившей неделе Приморье будет находиться во власти циклона. Ожидается, что осадки будут идти в крае в течение двух дней.