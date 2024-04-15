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Циклон и сильные дожди ударят по Приморью: прогноз синоптиков

ВЛАДИВОСТОК, 15 апреля, ФедералПресс. Ближайшей ночью в Приморье ожидается ухудшение погоды. В крае пройдут небольшие и умеренные осадки, на юге не исключены сильные дожди.

Сейчас в Ричмонде: +17° 4 м/с 55% 753 мм рт. ст. +18°
Источник: Reuters

«Во вторник и среду край будет находиться под влиянием циклонической системы с атмосферными фронтами. Пройдут небольшие и умеренные дожди, ночью и утром во вторник на юге не исключены сильные. В отдельных районах возможны грозы», — передает Примгидромет.

Минимальные температуры на большей части края будут в пределах +7…+14 градусов, на востоке и северо-востоке −1…+4. Днем во вторник потеплеет до +20 градусов, на побережье будет в пределах +6…+11 градусов.

Во Владивостоке во второй половине ночи начнется сильный дождь. Осадки будут сопровождаться сильным ветром, порывы которого могут достигать 22 м/с.

Как сообщили в мэрии города, в настоящее время оперативные службы города переходят на усиленный режим работы. Мониторинг ситуации будет вестись в круглосуточном режиме.

Напомним, на наступившей неделе Приморье будет находиться во власти циклона. Ожидается, что осадки будут идти в крае в течение двух дней.