Циклон и сильные дожди ударят по Приморью: прогноз синоптиков

«Во вторник и среду край будет находиться под влиянием циклонической системы с атмосферными фронтами. Пройдут небольшие и умеренные дожди, ночью и утром во вторник на юге не исключены сильные. В отдельных районах возможны грозы», — передает Примгидромет.