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«Ночь музеев» в Омске пройдет 18 мая, главной темой акции станут сказки

Билеты можно будет купить с 8 мая.

Источник: Комсомольская правда

Акция «Ночь музеев» в Омске пройдет 18 мая. Об этом сообщили в Минкульте Омской области и Туристическом информационном центре.

Музеи в этот день будут работать с вечера до ночи. Для посетителей приготовили уникальные тематические мероприятия — экскурсии, мастер-классы, перформансы, квесты и различные другие мероприятия.

В 2024 году главной темой выбрали «Сказки на ночь». В этот день омичи познакомятся с традициями, обычаями и ценностями Сибири через легенды и сказания, передающиеся от одного поколения к другому.

В день акции с 18:00 до 00:00 будет традиционно организовано движение шаттлов по четырем маршрутам. Они охватывают всех участников программы — в этом году их 35.

Билеты акции, дающие возможность проезда на шаттлах, можно приобрести в ТИЦе, а билеты в музеи можно приобрести на сайтах и в кассах учреждений. Продажи стартуют с 8 мая.

выставки и музеи