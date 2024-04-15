В Калининграде откроется сервисный центр для россиян, вернувшихся на Родину

Согласно документу, который вступит в силу через десять дней, репатриантам будут единовременно выплачивать по 32 тыс. рублей. Кроме того, им компенсируют фактические расходы на социальную адаптацию:
- медицинское освидетельствование;
- признание учёных степеней, званий, образования;
- подтверждение квалификаций, полученных за рубежом;
- аренду квартиры в течение полугода.
Сумма выплат не должна превышать 135 тыс. рублей.
«Ещё одной мерой поддержки станет сервисный центр. Специалисты учреждения будут оказывать консультацию, содействовать в оформлении документов и помогать на всех этапах переезда. Открытие планируется в конце апреля», — написал в своём телеграм-канале глава региона Антон Алиханов.