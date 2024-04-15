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В Калининграде откроется сервисный центр для россиян, вернувшихся на Родину

В Калининградской области первой в России ввели меры поддержки для тех, кто принял решение вернуться на Родину. Соответствующее постановление, подписанное губернатором региона, опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Источник: РИА "Новости"

Согласно документу, который вступит в силу через десять дней, репатриантам будут единовременно выплачивать по 32 тыс. рублей. Кроме того, им компенсируют фактические расходы на социальную адаптацию:

  • медицинское освидетельствование;
  • признание учёных степеней, званий, образования;
  • подтверждение квалификаций, полученных за рубежом;
  • аренду квартиры в течение полугода.

Сумма выплат не должна превышать 135 тыс. рублей.

«Ещё одной мерой поддержки станет сервисный центр. Специалисты учреждения будут оказывать консультацию, содействовать в оформлении документов и помогать на всех этапах переезда. Открытие планируется в конце апреля», — написал в своём телеграм-канале глава региона Антон Алиханов.