В Челябинске начались массовые субботники

Наталья Котова отметила, что вывозить собранный мусор следует не после субботников, а во время их проведения. Также глава города поручила своему заместителю по дорожному хозяйству Андрею Ксензову запустить на улицы пылесосы, усилить уборку дорог, мытье остановок и ограждений, восстановить дорожную разметку, где это необходимо.