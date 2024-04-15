В Челябинске начались массовые субботники

С сегодняшнего дня, 15 апреля, в Челябинске стартовала уборка улиц и общественных пространств от мусора и грязи. Начало субботников стало одной из ключевых тем аппаратного совещания в администрации города.
Замглавы города по ЖКХ Александр Астахов сообщил, что в уборке принимают участие жители города, предприятия, учреждения торговли и работники бюджетной сферы. Субботники продлятся неделю. Мэр Наталья Котова поставила подчиненным ряд задач по очистке городских пространств, а также обратилась к горожанам и представителям бизнеса.
— Прошу все частные компании, собственников зданий и помещений выйти и поработать, убрать свою прилегающую территорию, обратить внимание на урны и их состояние. Там, где они постоянно забиты — приобретите урны побольше, соответственно количеству скапливающегося мусора, — сказала глава города.
Наталья Котова отметила, что вывозить собранный мусор следует не после субботников, а во время их проведения. Также глава города поручила своему заместителю по дорожному хозяйству Андрею Ксензову запустить на улицы пылесосы, усилить уборку дорог, мытье остановок и ограждений, восстановить дорожную разметку, где это необходимо.