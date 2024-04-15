Дожди накроют Воронежскую область на рабочей неделе

Ночь вторника, как обещают синоптики, будет довольно прохладной, всего +7 градусов, днем потеплеет до +18 градусов, но будет пасмурно, впрочем, дождей не прогнозируют. В среду в ночные часы термометры покажут +11 градусов, пойдет небольшой дождь, днем также дождливо, но до +22 градусов.