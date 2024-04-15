Дожди накроют Воронежскую область на рабочей неделе

15 апреля в регионе местами пройдут дожди, воздух не прогреется больше +17 градусов, а еще порывы ветра будут достигать 15 метров в секунду.
Ночь вторника, как обещают синоптики, будет довольно прохладной, всего +7 градусов, днем потеплеет до +18 градусов, но будет пасмурно, впрочем, дождей не прогнозируют. В среду в ночные часы термометры покажут +11 градусов, пойдет небольшой дождь, днем также дождливо, но до +22 градусов.
В четверг будет еще теплее: +12 ночью и +22 днем, но по-прежнему облачно.
А вот в пятницу, несмотря на то, что также возможен дождь, выглянет солнце. Температура не будет сильно отличаться от предшествующих днем: +13 градусов в ночные часы и +20 в дневные.