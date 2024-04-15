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Дожди накроют Воронежскую область на рабочей неделе

Пасмурная и дождливая погода ждет жителей воронежского региона в период с 15 по 19 апреля. Впрочем, среднесуточная температура будет довольно высокой.

Сейчас в Ричмонде: +19° 5 м/с 46% 753 мм рт. ст. +18°
Источник: 36on.ru

15 апреля в регионе местами пройдут дожди, воздух не прогреется больше +17 градусов, а еще порывы ветра будут достигать 15 метров в секунду.

Ночь вторника, как обещают синоптики, будет довольно прохладной, всего +7 градусов, днем потеплеет до +18 градусов, но будет пасмурно, впрочем, дождей не прогнозируют. В среду в ночные часы термометры покажут +11 градусов, пойдет небольшой дождь, днем также дождливо, но до +22 градусов.

В четверг будет еще теплее: +12 ночью и +22 днем, но по-прежнему облачно.

А вот в пятницу, несмотря на то, что также возможен дождь, выглянет солнце. Температура не будет сильно отличаться от предшествующих днем: +13 градусов в ночные часы и +20 в дневные.