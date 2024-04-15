Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Волгоградцы признались, куда поедут отдыхать летом 2024 года

Специалисты сервиса по подбору персонала выяснили, где жители Волгоградской области проведут летний отпуск.

27% волгоградцев заявили, что планируют отдохнуть в других российских регионах. В списке популярных летних направлений оказались еще более южные Краснодарский край и Крым, а также Алтай, озеро Байкал и Санкт-Петербург.

16% респондентов восстановят силы после трудовых будней на даче и в деревне, выяснил портал SuperJob. Еще 13% ответили, что никуда не поедут и подготовятся к работе дома.

На заграничные курорты собираются полететь лишь 8% волгоградцев. Чаще всего жители города-героя для иностранного отдыха выбирают Турцию, Таиланд, Египет и ОАЭ.

Люди до 34 лет чаще других планируют отпуск заранее. Отдых в других регионах России и за рубежом популярнее у волгоградцев с доходом от 100 тыс. рублей в месяц.

туризм и отдых