Волгоградцы признались, куда поедут отдыхать летом 2024 года

27% волгоградцев заявили, что планируют отдохнуть в других российских регионах. В списке популярных летних направлений оказались еще более южные Краснодарский край и Крым, а также Алтай, озеро Байкал и Санкт-Петербург.
16% респондентов восстановят силы после трудовых будней на даче и в деревне, выяснил портал SuperJob. Еще 13% ответили, что никуда не поедут и подготовятся к работе дома.
На заграничные курорты собираются полететь лишь 8% волгоградцев. Чаще всего жители города-героя для иностранного отдыха выбирают Турцию, Таиланд, Египет и ОАЭ.
Люди до 34 лет чаще других планируют отпуск заранее. Отдых в других регионах России и за рубежом популярнее у волгоградцев с доходом от 100 тыс. рублей в месяц.