В Новосибирске прогнозируют температурные качели с 15 апреля

Рабочая неделя в Новосибирске окажется нестабильной. Температура воздуха будет колебаться от −4 до +13 градусов, сообщили синоптики Западно-сибирского гидрометцентра.
Днем 15 апреля воздух прогреется до +10…+12 градусов. При этом ожидается дождь. В ночь на 16 апреля в городе похолодает до −2…-4 градусов. К обеду столбики термометров поднимутся до +7.
Ночью 17 апреля ожидаются заморозки до −3 градусов. Однако днем потеплеет до +11…+13. Аналогичную погоду прогнозируют 18 апреля, но в ночные часы вероятен дождь с грозой.