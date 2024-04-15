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В Новосибирске прогнозируют температурные качели с 15 апреля

Температурные качели пообещали новосибирцам на рабочей неделе.

Сейчас в Ричмонде: +19° 5 м/с 46% 753 мм рт. ст. +18°
Источник: Комсомольская правда

Рабочая неделя в Новосибирске окажется нестабильной. Температура воздуха будет колебаться от −4 до +13 градусов, сообщили синоптики Западно-сибирского гидрометцентра.

Днем 15 апреля воздух прогреется до +10…+12 градусов. При этом ожидается дождь. В ночь на 16 апреля в городе похолодает до −2…-4 градусов. К обеду столбики термометров поднимутся до +7.

Ночью 17 апреля ожидаются заморозки до −3 градусов. Однако днем потеплеет до +11…+13. Аналогичную погоду прогнозируют 18 апреля, но в ночные часы вероятен дождь с грозой.