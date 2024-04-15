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В Новосибирске подано более 20 тысяч заявлений о приеме в 1 класс

Более 20 тысяч заявлений о приеме в 1 класс подано в Новосибирске. Об этом сообщили сегодня, 15 апреля, в ходе аппаратного совещания в правительстве.

Источник: Прецедент

В Новосибирске подано более 20 тысяч заявлений о приеме в 1 класс. Об этом в ходе аппаратного совещания в правительстве сообщил и.о. мэра Олег Клемешов.

— За неделю подано почти 10 тысяч заявлений. Всего — 20 713. Следует отметить, что 16,5 тысяч человек подали заявления через «Госуслуги». Более 4 тысяч человек явились для подачи заявлений лично, — пояснил и.о. градоначальника.

Ранее «Прецедент» писал, что в Новосибирске из-за коммунальной аварии без тепла и горячей воды остались 84 дома. В Новосибирске многодетная семья заставила УК утеплить фасад вокруг их квартиры. В Новосибирской области с ИП взыскали более 500 тысяч рублей за срыв ремонта дороги.

Максим ЩЕГОЛЬКОВ.

образование