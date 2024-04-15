В Новосибирске подано более 20 тысяч заявлений о приеме в 1 класс. Об этом в ходе аппаратного совещания в правительстве сообщил и.о. мэра Олег Клемешов.
— За неделю подано почти 10 тысяч заявлений. Всего — 20 713. Следует отметить, что 16,5 тысяч человек подали заявления через «Госуслуги». Более 4 тысяч человек явились для подачи заявлений лично, — пояснил и.о. градоначальника.
Ранее «Прецедент» писал, что в Новосибирске из-за коммунальной аварии без тепла и горячей воды остались 84 дома. В Новосибирске многодетная семья заставила УК утеплить фасад вокруг их квартиры. В Новосибирской области с ИП взыскали более 500 тысяч рублей за срыв ремонта дороги.
Максим ЩЕГОЛЬКОВ.