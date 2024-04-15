В Новосибирске подано более 20 тысяч заявлений о приеме в 1 класс

— За неделю подано почти 10 тысяч заявлений. Всего — 20 713. Следует отметить, что 16,5 тысяч человек подали заявления через «Госуслуги». Более 4 тысяч человек явились для подачи заявлений лично, — пояснил и.о. градоначальника.