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Жителям Советского района рассказали, как готовят к паводку Новосибирскую ГЭС

Как готовят к пропуску паводковых вод Новосибирскую ГЭС — рассказали жителям Советского района и владельцам дачных участков, расположенных в пойме нижнего бьефа ГЭС.

Дачники, чьи «фазенды» находятся в районе ОбъГЭС, а также в Нижней Ельцовке и Матвеевке, всегда ждут весны и лета с тревогой. Во время второй волны паводка, которая приходится на май-июнь, их участки нередко оказываются под водой.

В этом году гидрологи и энергетики надеются, что вторая волна половодья обойдется без затоплений.

По словам исполняющего обязанности заместителя директора — главного инженера филиала ПАО «РусГидро»- «Новосибирская ГЭС» Антона Дронченко, свободная емкость водохранилища позволит принять воду из Новосибирской области, Алтайского края и Республики Алтай.

По информации Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, вторая вона паводка в 2024 года ожидается средней водности. Максимальный расход в нижний бьеф, согласно прогнозу, не будет превышать 4 110 м3/с — это не должно привести к подтоплениям.

Екатерина СОСНИНА.

энергетика