Жителям Советского района рассказали, как готовят к паводку Новосибирскую ГЭС

Дачники, чьи «фазенды» находятся в районе ОбъГЭС, а также в Нижней Ельцовке и Матвеевке, всегда ждут весны и лета с тревогой. Во время второй волны паводка, которая приходится на май-июнь, их участки нередко оказываются под водой.