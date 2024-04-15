Жителям Советского района рассказали, как готовят к паводку Новосибирскую ГЭС

Дачники, чьи «фазенды» находятся в районе ОбъГЭС, а также в Нижней Ельцовке и Матвеевке, всегда ждут весны и лета с тревогой. Во время второй волны паводка, которая приходится на май-июнь, их участки нередко оказываются под водой.
В этом году гидрологи и энергетики надеются, что вторая волна половодья обойдется без затоплений.
По словам исполняющего обязанности заместителя директора — главного инженера филиала ПАО «РусГидро»- «Новосибирская ГЭС» Антона Дронченко, свободная емкость водохранилища позволит принять воду из Новосибирской области, Алтайского края и Республики Алтай.
По информации Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, вторая вона паводка в 2024 года ожидается средней водности. Максимальный расход в нижний бьеф, согласно прогнозу, не будет превышать 4 110 м3/с — это не должно привести к подтоплениям.
Екатерина СОСНИНА.