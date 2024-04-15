В минздраве рассказали, как калининградцам защититься от клещей весной

В Калининградской области продолжается вакцинация от клещевого энцефалита. Как сообщает региональный минздрав, в настоящее время в медицинских организациях региона имеется вакцина, приобретенная за счет регионального бюджета, в том числе для детей.
На прививку можно записаться через госуслуги, по телефону 122 и лично в регистратуре поликлиники по месту прикрепления.
При обнаружении присосавшегося клеща врачи областной инфекционной больницы рекомендует обратиться в медицинскую организацию — травмпункт, приемный покой стационара или поликлинику по месту жительства. Там клеща извлекут и направят на исследование.
Снятого самостоятельно клеща — доставить на исследование в лабораторию Центра гигиены и эпидемиологии в Калининградской области на ул. Космической, 27, либо лабораторию инфекционной больницы на ул. Желябова, 6/8.