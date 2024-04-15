Ученые Приморья представили инновационный метод для эффективной рыбалки

Максим Будянский, ведущий научный сотрудник лаборатории нелинейных динамических систем, рассказал о том, что представленные методы позволяют предсказывать местоположение промысловых рыб с высокой точностью. Исследования в области динамического хаоса сначала нашли применение в океанологии после аварии на АЭС «Фукусима-1». Теперь же разработанный гибридный метод, сочетающий спутниковые данные и теорию динамического хаоса, позволяет определять скопления морских биоресурсов.