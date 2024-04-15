Ученые Приморья представили инновационный метод для эффективной рыбалки

Физики-теоретики из Дальневосточного отделения Российской академии наук представили новаторский метод обнаружения мест сосредоточения морских биоресурсов. Они поделились своими наработками на Дальневосточном рыбопромышленном форуме, который прошел во Владивостоке.
Как сообщает издание «Дальневосточный учёный», на форуме затрагивались вопросы использования искусственного интеллекта в отрасли и освоения квот. Презентация метода прогнозирования районов для рыбной ловли привлекла внимание не только рыболовов, но и представителей власти и IT-сектора.
Максим Будянский, ведущий научный сотрудник лаборатории нелинейных динамических систем, рассказал о том, что представленные методы позволяют предсказывать местоположение промысловых рыб с высокой точностью. Исследования в области динамического хаоса сначала нашли применение в океанологии после аварии на АЭС «Фукусима-1». Теперь же разработанный гибридный метод, сочетающий спутниковые данные и теорию динамического хаоса, позволяет определять скопления морских биоресурсов.
Технология адаптируется к различным видам морских обитателей и сейчас учёные пробуют расширить её для прогнозирования локализации криля. Важно отметить, что для дальнейшего развития метода требуется сотрудничество с биологами и гидрологами. Институт активно взаимодействует с кафедрой океанологии Санкт-Петербургского университета, что способствует междисциплинарному подходу в исследованиях.
Кроме того, разработки в области динамического хаоса применяются для мониторинга океана и изучения последствий аварий на АЭС. Технологии, позволяющие обнаруживать океанические вихри, используются в экологических исследованиях, в том числе для анализа влияния на марикультуру.