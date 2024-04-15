В Нижнем Тагиле капитальный ремонт пройдет в травмпункте больницы № 1

В Нижнем Тагиле пройдет капитальный ремонт в травмпункте в больнице № 1. На эти цели из свердловского бюджета выделено 760 тысяч рублей. Об этом сообщает издание TagilCity.ru со ссылкой на Департамент информационной политики.
На данный момент готовятся документы проекта. В дальнейшем специалисты точно оценят стоимость предстоящих работ. Планируется отремонтировать фасад, крышу, вход, помещения внутри здания, поставить новые оконные рамы.
Проектировщик уже приступил к реализации контракта. Он уже обмерил помещения. Также в подготовке проекта участвуют и сотрудники больницы.
Реконструкцию травмпункта планируют начать в июле-августе 2024 года. Закончить проект хотят в начале 2025 года.