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В Нижнем Тагиле капитальный ремонт пройдет в травмпункте больницы № 1

В учреждении планируют отремонтировать фасад, крышу, вход и помещения.

Источник: Комсомольская правда

В Нижнем Тагиле пройдет капитальный ремонт в травмпункте в больнице № 1. На эти цели из свердловского бюджета выделено 760 тысяч рублей. Об этом сообщает издание TagilCity.ru со ссылкой на Департамент информационной политики.

На данный момент готовятся документы проекта. В дальнейшем специалисты точно оценят стоимость предстоящих работ. Планируется отремонтировать фасад, крышу, вход, помещения внутри здания, поставить новые оконные рамы.

Проектировщик уже приступил к реализации контракта. Он уже обмерил помещения. Также в подготовке проекта участвуют и сотрудники больницы.

Реконструкцию травмпункта планируют начать в июле-августе 2024 года. Закончить проект хотят в начале 2025 года.

медицина
строительство