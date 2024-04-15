Благотворительный забег откроет празднование Дня города в Ангарске

— Площадка мероприятия начнет свою работу в 08:00. Первый старт дадут в 9:30 для участников на дистанциях 10 км и 21 км. Он состоится на проезжей части улицы Алешина, в месте пересечения с Набережным бульваром. А самый массовый забег на дистанцию в три километра планируется на 11:00. Дети от трех до восьми лет стартуют в 12:00.