Благотворительный забег откроет празднование Дня города в Ангарске

Массовый забег состоится в Ангарском городском округе в День города 26 мая. Мероприятие проходит в пятый раз и уже стало традиционным. Первый полумарафон проведут в честь открытия ангарской набережной. Об этом сообщают в администрации городского округа.
Кроме того, забег приурочат ко дню химика. Это спортивное мероприятие пройдет не только в Ангарске. К забегу присоединятся Кемерово, Мелеуз и Менделеевск. Во время открытия полумарафона планируется онлайн-передача беговой эстафеты следующему городу-участнику. Им станет Кемерово. Все средства с благотворительного забега в Ангарске передадут в один из фондов города для помощи больным детям.
— Площадка мероприятия начнет свою работу в 08:00. Первый старт дадут в 9:30 для участников на дистанциях 10 км и 21 км. Он состоится на проезжей части улицы Алешина, в месте пересечения с Набережным бульваром. А самый массовый забег на дистанцию в три километра планируется на 11:00. Дети от трех до восьми лет стартуют в 12:00.
В забеге уже зарегистрировались более тысячи участников. Это жители Ангарска, Иркутска, Усолья-Сибирского, Байкальска и других городов региона. Заявки подают целыми семьями и рабочими коллективами.
Участники всех дистанций получат стартовый пакет с памятными подарками. Кстати, завершится праздник концертом известной группы и розыгрышем ценных подарков.