Губернатор Приангарья посетил объекты БЦБК

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев побывал с визитом в Слюдянском районе. Глава региона провел встречу с местными жителями, осмотрел несколько важных социальных объектов, обсудил состояние местных дорог. Побывал он и на площадке бывшего Байкальского целлюлозно-бумажного комбината, где сейчас ведется работа по ликвидации накопленного вреда окружающей среде.
Работы проводит ФГУП «Федеральный экологический оператор», они были начаты в 2023 году и продлятся не менее четырех лет. Финансирование выделяется в рамках национального проекта «Экология». Для ликвидации вредных последствий деятельности комбината требуется строительство технологической инфраструктуры, демонтаж существующих зданий, а так же, уже после ликвидации отходов — комплексная рекультивация нарушенных территорий.
В прошлом году выполнялись подготовительные работы. Руководитель строительства объектов БЦБК ФГУП ФЭО Сергей Савченко рассказал, что конкретно было сделано и какие работы производятся сейчас на территории цеха очистных сооружений и на полигоне «Бабхинский», а так же о том, что по плану должно быть сделано до конца года. Начинается монтаж специального оборудования, которое будет использоваться в процессе очистки.
— Работы по ликвидации накопленного вреда на месте бывшего БЦБК действительно уникальны, здесь воплощаются технологические решения, которые ранее нигде не использовались, — отметил Игорь Кобзев.
После монтажа необходимого оборудования накопленные отходы будут проходить многоуровневую очистку. Процесс этот займет несколько лет.