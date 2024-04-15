Губернатор Приангарья посетил объекты БЦБК

В прошлом году выполнялись подготовительные работы. Руководитель строительства объектов БЦБК ФГУП ФЭО Сергей Савченко рассказал, что конкретно было сделано и какие работы производятся сейчас на территории цеха очистных сооружений и на полигоне «Бабхинский», а так же о том, что по плану должно быть сделано до конца года. Начинается монтаж специального оборудования, которое будет использоваться в процессе очистки.