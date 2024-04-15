Приготовить шашлык и провести время с друзьями: как онлайн забронировать место для пикника в парке

Природно-исторический парк «Кузьминки-Люблино» — это особо охраняемая территория. Здесь можно насладиться красотой природы, прогуляться по ухоженным тропинкам и познакомиться с богатой историей этого места. На территории парка расположена открытая пикниковая точка, которая пользуется большой популярностью среди посетителей. Она представляет собой благоустроенную площадку, на которой находится 11 беседок с навесами и мангалами. Это место хорошо подходит для проведения пикников, семейных праздников и дружеских встреч на свежем воздухе. С весны по осень пикниковая точка привлекает более тысячи человек. Посетители могут воспользоваться мангалами и навесами, чтобы приготовить еду на огне. Однако, находясь на территории парка, необходимо соблюдать правила поведения и пожарной безопасности. Запрещается разводить костры вне специально отведенных мест, оставлять после себя мусор и нарушать общественный порядок.