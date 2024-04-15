Приготовить шашлык и провести время с друзьями: как онлайн забронировать место для пикника в парке

Оборудованные места для пикника в московских парках теперь можно забронировать только через единую билетную систему. Это позволит горожанам планировать отдых заранее и максимально комфортно проводить время на природе. При онлайн-бронировании можно выбрать удобное время и место, аренда площадок платная.
В парках, подведомственных столичному Департаменту культуры, созданы все условия для безопасного отдыха: установлены противопожарные мангалы, ящики для угля и песка, урны для мусора и информационные щиты с правилами безопасности. Посетители могут насладиться природой, приготовить шашлык и провести время с друзьями и близкими.
Парк у Борисовских прудов музея-заповедника «Кузьминки-Люблино» создан для приятного отдыха на открытом воздухе — здесь доступна пикниковая зона с мангалами и беседками. Для детей в парке предусмотрены разнообразные игровые площадки, где они смогут весело провести время. Пикниковая зона с мангалами и беседками идеально подходит для семейной вылазки или дружеских посиделок.
Природно-исторический парк «Кузьминки-Люблино» — это особо охраняемая территория. Здесь можно насладиться красотой природы, прогуляться по ухоженным тропинкам и познакомиться с богатой историей этого места. На территории парка расположена открытая пикниковая точка, которая пользуется большой популярностью среди посетителей. Она представляет собой благоустроенную площадку, на которой находится 11 беседок с навесами и мангалами. Это место хорошо подходит для проведения пикников, семейных праздников и дружеских встреч на свежем воздухе. С весны по осень пикниковая точка привлекает более тысячи человек. Посетители могут воспользоваться мангалами и навесами, чтобы приготовить еду на огне. Однако, находясь на территории парка, необходимо соблюдать правила поведения и пожарной безопасности. Запрещается разводить костры вне специально отведенных мест, оставлять после себя мусор и нарушать общественный порядок.
Отдохнуть от городской суеты можно и в ландшафтном заказнике «Лианозовский». Здесь тоже оборудованы мангальные зоны. Под большим навесом размещены три пикниковые точки, каждая из которых рассчитана на комфортное пребывание четырех человек. Всего на территории заказника две такие зоны. Они расположены в лесной части парка. Ежегодно их посещают около трех тысяч человек.
Пикниковая зона есть и в Серебряном бору, парке на северо-западе столицы. Она находится недалеко от Таманской улицы. Это удобное место для отдыха с видом на Москву-реку. Там установлены столы со скамьями и навесом, где могут расположиться до шести человек.
На пикник горожан приглашает и лесопарк «Кусково». После реконструкции в нем появилось более 20 пикниковых площадок, отвечающих всем требованиям безопасности. Кроме того, парк может похвастаться живописными видами и современными детскими и спортивными площадками. Одновременно в пикниковой зоне могут находиться до 100 человек.
По вопросам пользования пикниковыми зонами можно обращаться по телефону горячей линии: