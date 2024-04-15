Возить краснодарцев на новых трамваях и автобусах некому — водителей не хватает

В Краснодаре существует 119 маршрутов общественного транспорта — на них выходит 1 521 единицей техники, в год перевозят более 170 миллионов пассажиров. Шесть маршрутов уже работают по системе брутто-контрактов, а с мая текущего года планируется запустить ещё восемь новых маршрутов. В Краснодарской трамвайно-троллейбусное управление регулярно поступает новый транспорт, но в пресс-службе дептранса Краснодара завили о серьезной нехватке водителей,
сообщает ИА KrasnodarMedia.
Именно из-за нехватки водителей не удается вводить новые маршруты или уменьшать интервалы движения существующих. В МУП «КТТУ» наблюдается недостаток водителей на уровне 41%, а у частных перевозчиков — около 30%. Средняя заработная плата водителей в МУП «КТТУ» составляет примерно 75 000 рублей, в то время как у частных перевозчиков достигает 90 000 рублей.
МУП «КТТУ» в последние годы совершило значительные шаги в обновлении своего транспортного парка: было приобретено 103 новых трамвая, 72 троллейбуса, 16 электробусов и 10 автобусов. В текущем году предприятие получит ещё 7 электробусов и 90 трамваев в рамках концессионных соглашений.
Процесс обновления транспортного парка активно ведется также и частными перевозчиками. В текущем году они приобрели 37 новых автобусов в рамках краевой программы обновления общественного транспорта.