Возить краснодарцев на новых трамваях и автобусах некому — водителей не хватает

В Краснодаре существует 119 маршрутов общественного транспорта — на них выходит 1 521 единицей техники, в год перевозят более 170 миллионов пассажиров. Шесть маршрутов уже работают по системе брутто-контрактов, а с мая текущего года планируется запустить ещё восемь новых маршрутов. В Краснодарской трамвайно-троллейбусное управление регулярно поступает новый транспорт, но в пресс-службе дептранса Краснодара завили о серьезной нехватке водителей,

сообщает ИА KrasnodarMedia.