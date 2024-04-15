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В Хабаровске пересчитали дворы с теннисными столами

Жители МКД в Хабаровске, как могут, благоустраивают свои территории.

Источник: Соцсети

В одном из дворов на улице Ворошилова обнаружен теннисный стол. О спортивном атрибуте сообщалось в районном телеграм-канале ПанВорРок (улицы Панфиловцев, Ворошилова и Рокоссовского). Подписчики телеканала отметили, что это чуть ли не единственный теннисный стол в районе, а в городе такие были замечены во дворе на улице Лейтенанта Шмидта. Кто еще может похвастать такой тягой к спорту?

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