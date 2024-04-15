Аномальное тепло на этой неделе уйдёт из Хабаровского края

— Такое тепло — не редкость для апреля, оно приходит практически каждый год, — рассказала ИА «Хабаровский край сегодня» начальник отдела долгосрочных прогнозов хабаровского Гидрометцентра Галина Брынцева. — Но случалось оно, как правило, в третьей декаде месяца, а теперь пришло раньше. Нынешние температуры аномальными не назовешь, в 2008 году в конце апреля в Хабаровске воздух прогрелся до +28 градусов. Уже с завтрашнего дня температурный фон в крае начнет понемногу понижаться, к концу недели ночью столбик термометра опустится до + 2 градуса, днем до + 7…+11. Это будет в пределах нормы или на один градус ниже. — При этом неделя предстоит неустойчивая с кратковременными дождями, ветер восточный и северо-восточный, особенно во второй половине недели, до 7−12 метров в секунду, — говорит Галина Брынцева. — Температурный фон в начале недели будет еще +16…+22 градусов днем, к выходным опустится до + 8…+13 градусов, ночью большую часть недели ожидается +5…+12 градусов, в конце недели +2…+7.