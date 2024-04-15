Аномальное тепло на этой неделе уйдёт из Хабаровского края

Резкое тепло, которое буквально окутало наш край — такое долгожданное, радостное! Люди сняли с себя, наконец, теплые одежды и почти по-летнему вышли на улицы, не веря такому счастью. Да, действительно в Хабаровский край пришло азиатское тепло, оно буквально хлынуло на нас. Температура воздуха оказалась на десять градусов выше нормы!
— Такое тепло — не редкость для апреля, оно приходит практически каждый год, — рассказала ИА «Хабаровский край сегодня» начальник отдела долгосрочных прогнозов хабаровского Гидрометцентра Галина Брынцева. — Но случалось оно, как правило, в третьей декаде месяца, а теперь пришло раньше. Нынешние температуры аномальными не назовешь, в 2008 году в конце апреля в Хабаровске воздух прогрелся до +28 градусов. Уже с завтрашнего дня температурный фон в крае начнет понемногу понижаться, к концу недели ночью столбик термометра опустится до + 2 градуса, днем до + 7…+11. Это будет в пределах нормы или на один градус ниже. — При этом неделя предстоит неустойчивая с кратковременными дождями, ветер восточный и северо-восточный, особенно во второй половине недели, до 7−12 метров в секунду, — говорит Галина Брынцева. — Температурный фон в начале недели будет еще +16…+22 градусов днем, к выходным опустится до + 8…+13 градусов, ночью большую часть недели ожидается +5…+12 градусов, в конце недели +2…+7.
В Хабаровске большую часть недели ожидаются кратковременные дожди, наиболее интенсивные осадки пройдут 19 апреля, в пятницу. Будет дуть южный ветер с переходом на северо-восточный, до 7−12 метров в секунду. Ночной фон температур в начале недели +10…+13 градусов, с понижением к концу недели до +2…+5 градусов. Дневной фон температур в первой половине +15…+19 градусов, к концу недели +7…+9.
Как уже сообщало наше агентство, по прогнозам синоптиков, ледоход в районе Хабаровска в этом году начнется 16 апреля. Вчера стала освобождаться Амурская протока, она пришла в движение, заполнена льдом, а на Амуре пока все спокойно. Но некоторые подвижки уже чувствуются. Лед подтаял, стал более тонким и ломким. Так что ждем в ближайшие дни ледоход! Не пропустите!